«Золотою підковою» на велосипеді

До 1737 року замок належав Собеським. Згодом – роду Радзивіллів. Після переходу замку у власність Радзивіллів фортеця почала занепадати. З 1834 року замок служив державним інтересам. Його здавали в оренду під австрійські казарми. Згодом став лікарнею, а тоді знову казармами.
1939 року в Галичину прийшла радянська влада, і замок перетворили на Львівську тюрму №3. Точно не відомо, скількох людей закатували в Золочівському замку енкаведисти. Про цей страшний час для замку, можна прочитати на сайті музею Території Терору
. Наступні три десятиліття в замку розміщувалось ПТУ. І лише 1986 року його передали Львівській галереї мистецтв.
Наступним пунктом нашої мандрівки є Підгорецький замок. Для того, щоб туди потрапити, потрібно від Золочівського замку спуститися вулицею Максима Кривоноса і звернути праворуч на вулицю Бродівську, яка переходить у трасу.
Траса пролягає через населені пункти Єлиховичі, Сасів, Хомець, Грабово і виводить нас просто до Підгорецького замку.