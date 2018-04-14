«Золотою підковою» на велосипеді

Знаковим для замку був 1605 рік. Тоді він потрапив у власність великого українського магната Івана Даниловича. Він розпочав розбудову Олеського замку в ренесансний палац. Тут народився і його внук – майбутній король Ян ІІІ Собеський.



Замок за своє «життя» настраждався: 1806 року тут була пожежа, ще більша – 1836-го, а 1838 року під час 15-хвилинного землетрусу потріскалися мури замку та було пошкоджене ліве крило. На кінець ХІХ століття Олеський замок перетворився на руїну.



За зібрані 1882 року у Львові кошти замок викупили, і він перейшов у руки держави. Аж до 1939-го тут діяла сільськогосподарська жіноча школа.



1951 року в замок влучила блискавка, і більша його частина згоріла. Тому, коли 1970 року Борис Возницький запланував відновити будівлю, тут була суцільна руїна. Реставрації підлягало все. Замок реставрували п'ять років.

