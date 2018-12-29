Moody’s підвищило рейтинг ПриватБанку
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило базову оцінку кредитоспроможності ПриватБанку з сaa3 до сaa1 слідом за недавнім підвищенням рейтингу суверенних зобов'язань України
Агентство також підвищило на одне значення рейтинги банку за депозитами у національній валюті (до Caa1) та іноземній валюті (до Caa2), прогноз по рейтингах змінений з «позитивного» на «стабільний».
Як говориться в повідомленні Moody’s, підвищення рейтингів ПриватБанку обумовлено підвищенням суверенного рейтингу України, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності самого банку.
Як відзначили експерти Moody’s, у 2018 році ПриватБанк демонструє істотне поліпшення показників рентабельності, низьку залежність банку від ринкового фінансування та високий рівень ліквідних активів.