Для клієнтів ПриватБанку у Львові – особливо лояльні умови оплати за стоматологічні послуги

А завдяки встановленим POS-терміналам (апарати для приймання до оплати пластикових карток) клієнти кабінету можуть на свій розсуд обирати зручний для них спосіб оплати.

«Початок співпраці стоматологічного кабінету з ПриватБанком за сервісом «Оплата частинами» є взаємовигідним, адже пацієнти отримують нові зручні умови оплати, у тому числі і відтермінування, а лікувальний заклад – лояльних і усміхнених клієнтів, – говорить Андрій Якимів, директор Західного ГРУ ПриватБанку. – Сервіс «Оплата частинами» від ПриватБанку дає підприємствам-партнерам банку потужний ресурс для залучення нових клієнтів. Усього у Львівській та Закарпатській області понад 3 500 торговельних точок підключені до сервісу «Оплата частинами».

Щоб скористатись сервісом, достатньо мати з собою лише банківську картку. Сервіс «Оплата частинами» доступний власникам пластикових карт «Універсальна», «Універсальна Gold», «Platinum», «Infinite», «World Signia / Elite».

«Оплата частинами» – сервіс ПриватБанку, який дозволяє покупцю придбати обраний товар, виплачуючи вартість рівними частинами. Кредит оформлюється за лічені хвилини – безпосередньо на місці. Договором з усіма необхідними реквізитами є чек покупки. Жодних документів: довідки про доходи, ІПН, паспорта і т.д. надавати не потрібно. Сума, на яку можна придбати товар у розстрочку, дорівнює розміру ліміту за сервісом “Оплата частинами” (встановлюється кожному індивідуально). Дізнатися суму ліміту можна на сайті chast.privatbank.ua або відправивши SMS із текстом chast на номер 10060. Перелік торговельних та сервісних точок, де клієнт може скористатися сервісом “Оплата частинами”, розміщений на сайті. Кожна з них на касі та у вхідній зоні має спеціальні розпізнавальні наліпки із символікою сервісу.

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