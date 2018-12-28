Занедбану віллу на Свенціцького у Львові вдалось врятувати

Будинок за адресою Свенціцького,16 у м. Львові залишається пам’яткою. Апеляційним адміністративним судом Львова прийнято рішення, яким відмовлено ОСББ “Свенціцького-16” у скасуванні наказу ЛОДА про внесення будівлі до щойно виявлених пам’яток, повідомили на сторінці управління охорони історичного середовища ЛМР у Facebook.

Власник ОСББ через суд намагався позбавити віллу статусу пам’ятки, проте суд відмовив у цій спробі.

Історична будівля «Люсія» дуже постраждала від рук власників. Зараз вона без даху та у занедбаному вигляді.

Наявність вілли у реєстрі пам’яток не дасть можливості забудовнику звести багатоповерхівку на місці історичного будинку.

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