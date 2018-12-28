Який транспорт курсуватиме Львовом у новорічну ніч

В управлінні транспорту ЛМР розповіли, як 31 грудня та 1 січня курсуватиме громадський транспорт у Львові

В управлінні транспорту ЛМР розповіли, як 31 грудня та 1 січня курсуватиме громадський транспорт у Львові

“Щодо автобусних маршрутів, то 1 січня 2019 року до 10.00 години буде дещо більший інтервал між маршрутами, а з 10.00 години автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня”, — повідомив Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

Хорошою звісткою є також те, що у новорічну ніч львів’яни та гості міста зможуть користуватися нічними маршрутками.

Раніше ми розповідали про те, як курсуватимуть трамваї.