Як уникнути шахрайства з орендою житла під час новорічно-різдвяних свят

У Жидачівське відділення поліції звернулася 24-річна жінка зі скаргою на недобросовісного орендодавця. Жінка повідомила, що перерахувала 1100 гривень за добову оренду квартири у Івано-Франківську. Власниця житла після отримання коштів зникла і не вийшла на зв’язок, повідомляють у поліції.

Тож правоохоронці дали поради, як уникнути подібних ситуацій та не стати жертвою аферистів на свята:

Попросити орендодавця надати копії документів, які підтверджують його право на квартиру. Перевірити його номер телефону у пошуковій Інтернет–системі. Можливо цей номер вже оприлюднювався в інтернеті й можна знайти відгуки, або застережливі повідомлення. Не спокушатися на низьку ціну. Поцікавитися відгуками попередніх клієнтів. Як правило, добросовісні власники квартир «колекціонують» дописи та радо діляться ними з потенційними орендарями.

Читайте також: Які штрафи платитимуть ті, хто незаконно зрізав ялинку