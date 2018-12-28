Як уникнути шахрайства з орендою житла під час новорічно-різдвяних свят
Національна поліція Львівщини дала корисні поради
У Жидачівське відділення поліції звернулася 24-річна жінка зі скаргою на недобросовісного орендодавця. Жінка повідомила, що перерахувала 1100 гривень за добову оренду квартири у Івано-Франківську. Власниця житла після отримання коштів зникла і не вийшла на зв’язок, повідомляють у поліції.
Тож правоохоронці дали поради, як уникнути подібних ситуацій та не стати жертвою аферистів на свята:
- Попросити орендодавця надати копії документів, які підтверджують його право на квартиру.
- Перевірити його номер телефону у пошуковій Інтернет–системі. Можливо цей номер вже оприлюднювався в інтернеті й можна знайти відгуки, або застережливі повідомлення.
- Не спокушатися на низьку ціну.
- Поцікавитися відгуками попередніх клієнтів. Як правило, добросовісні власники квартир «колекціонують» дописи та радо діляться ними з потенційними орендарями.
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