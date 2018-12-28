Як побороти похмілля: поради Уляни Супрун

Чому активоване вуг і лля не допомага є

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зруйнувала черговий міф. Аби вберегтись від похмілля і швидкого сп’яніння, вживання активованого вугілля (до або після застілля) є неефективним.

Уляна Супрун запевняє, що заїдати алкоголь купою активованого вугілля неефективно. Думка, що вугілля може зв‘язуватися з алкоголем та перешкодити його потраплянню в кров, може здаватись логічною. Але жодних наукових доказів щодо такого ефекту не існує.

«Є клінічне дослідження, що вказує на відсутність будь-якого ефекту. Учасники дослідження двічі вживали однакову дозу етанолу. Перед другим разом вони прийняли 24 таблетки (понад 2 блістера) активованого вугілля. Після вживання активованого вугілля, концентрація алкоголю в крові залишилась такою ж як і без нього. По суті, вживання вугілля нічого не змінює», – пояснює Уляна Супрун.

В.о. міністра охорони здоров’я наводить більш дієві способи, як можна зменшити шкоду від вживання алкоголю:

Пийте воду. Алкоголь має сечогінний ефект, тому поповнювати водний баланс необхідно. Пиття води допоможе уникнути дегідратації та потенційно зменшити кількість випитого алкоголю.

Не пийте алкоголь на голодний шлунок. До речі, вуглеводна їжа може допомогти зменшити інтоксикацію організму. І справляється з цим краще, ніж білкова їжа.

Намагайтесь не змішувати алкоголь з газованими напоями. Алкоголь в поєднанні з ними швидше всмоктується в кров, тому можна й швидше сп‘яніти. Краще поєднайте алкоголь з фруктовими соками чи водою.

Пам’ятайте, що жодна пігулка не позбавить вас від наслідків надмірного вживання алкоголю. Перевірений спосіб, аби їх уникнути — їсти збалансовану їжу та не перебирати з кількістю алкоголю.