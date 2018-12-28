В Україні хочуть ввести обов’язкове облаштування парковок електрозарядками

За минулий рік кількість електрокарів в Європі зросла на 50%

У розроблених змінах до Державних будівельних норм міститься пункт щодо обов’язкового облаштування електричними зарядними пристроями не менше 5% машиномісць у громадських гаражах та автостоянках.

Про це повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Зміни вже затверджені та почнуть діяти орієнтовно за 3 місяці після офіційного опублікування.

«Ілон Маск анонсував появу в Україні швидкісних електрозарядок Tesla Supercharger для електромобілів уже в 2019 році. Думаю, що в наступні роки кількість електромашин зросте в рази, і в Україні теж. Наша ідея – щоб до 2030 року усі 100% машиномісць на автостоянках були оснащені електрозарядками», – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За минулий рік кількість електрокарів в Європі зросла на 50%.

Нагадаємо, державні будівельні норми (ДБН) – це обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.