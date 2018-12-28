Щоб для вашої дитини свята не закінчилися трагедією
Уповноважений Президента України з прав дитини дав поради підліткам
“Святкові дні можуть нести підвищену небезпеку для дітей, особливо підлітків. Щоб для вашої дитини свята не закінчилися трагедією, нагадайте їм прості правила”, – написав Кулеба на своїй сторінці у facebook.
Отже, уповноважений президента з прав дитини радить:
- Завжди будь на зв’язку.
- Не провокуй людей “напідпитку”.
- Не лізь у бійку сам.
- Не “примушуй” себе до свята, яке тобі не подобається.
- Не ходи пізно сам.
“Часом прості речі можуть навіть врятувати життя”, – додає він.
Нагадаємо, напередодні на Львівщині отруїлися п’ятеро дітей.