“Святкові дні можуть нести підвищену небезпеку для дітей, особливо підлітків. Щоб для вашої дитини свята не закінчилися трагедією, нагадайте їм прості правила”, – написав Кулеба на своїй сторінці у facebook.

Отже, уповноважений президента з прав дитини радить:

Завжди будь на зв’язку.

Не провокуй людей “напідпитку”.

Не лізь у бійку сам.

Не “примушуй” себе до свята, яке тобі не подобається.

Не ходи пізно сам.

“Часом прості речі можуть навіть врятувати життя”, – додає він.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині отруїлися п’ятеро дітей.