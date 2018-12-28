Щоб для вашої дитини свята не закінчилися трагедією

Уповноважений Президента України з прав дитини дав поради підліткам
   Мар'яна Галькович   148  

“Святкові дні можуть нести підвищену небезпеку для дітей, особливо підлітків. Щоб для вашої дитини свята не закінчилися трагедією, нагадайте їм прості правила”, – написав Кулеба на своїй сторінці у facebook.

Отже, уповноважений президента з прав дитини радить:

  • Завжди будь на зв’язку.
  • Не провокуй людей “напідпитку”.
  • Не лізь у бійку сам.
  • Не “примушуй” себе до свята, яке тобі не подобається.
  • Не ходи пізно сам.

“Часом прості речі можуть навіть врятувати життя”, – додає він.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині отруїлися п’ятеро дітей.

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