Працівники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ не отримали обіцяних виплат

«Львівська газета» поспілкувалась з працівниками тепло-енергостанції у Новояворівську. За словами працівників, «обіцяли золоті гори, аби тільки запустити ТЕЦ, а в результаті кинули таку премію, як собаці кістку».

Лише після скандалу, який на всеобласному рівні зчинив директор Енергія-Новояворівськ, Гнатуш Андрій та після численних нарад в РДА та ОДА, за сприяння голови ЛОДА Олега Синютки, працівники все ж отримали свої заробітні плати, проте суми значно відрізнялися від тих, про які домовлялись з Управителем. Зі слів колективу, замість кількох тисяч премії люди отримали 69 гривень на рахунок.

«Ми свої умови виконали: запустили котли, подали тепло. Скарг немає. З їх сторони – «Гаранту», потрібно було виплатити зарплати. Сказали, що вона буде не нижче, ніж в «Енергії», плюс 50% премії за запуск ТЕЦ. На сьогодні за листопад ми отримали менше, ніж було в «Енергії», враховуючи при цьому всі доплати».

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Також люди додають, що немає капіталовкладень зі сторони Управителя у саму ТЕЦ. Вона працює на максимум, а в разі поломки якихось приладів, їх просто не буде чим замінити й станція може зупинитись. Відповідно, мешканці обох міст можуть серед сезону залишитись знову без тепла та гарячої води.

Управитель ПП «Гарант Енерго М», в коментарі місцевому виданню «РозділляТБ» пояснив, що всі виплати не вдалось перерахувати через роботу банку.

«Ми хотіли в суботу (22 грудня) виплатити працівникам премію до Дня Енергетика та аванс за грудень, але, на жаль, нас трохи підвів банк, тому до кінця тижня ми це питання закриємо. Буде виплачений аванс за грудень та премія по обох станціях», – прокоментував ситуацію «Розділлюю ТБ» директор ПП «Гарант Енерго М» Костянтин Сушко.

Директор ТЗОВ «Енергія – Новояворівськ» Андрій Гнатуш розповів, що значну заборгованість «Гарант Енерго М» має і перед «Енергією – Новояворівськ» та «Енергією – Новий Розділ» як перед постачальниками електроенергії та води. У Новому Роздолі мова йде про суми боргу в 925 тис.грн – електроенергія та 555, 5 тис.грн – вода. У Новояворівську компанія управитель заборгувала за спожиту електроенергію понад 200 тисяч гривень. Ще гірша ситуація з заробітною платнею в Новому Роздолі, оскільки працівники досі її не отримали.

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«Ще у вересні, я попереджав, що компанія статутним капіталом у 230 тис. грн не може ефективно управляти активами сумарна кількість яких становить більше 200 млн грн. Крім того, мені не зрозуміла модель їх роботи, оскільки вони не розраховуються з «Енергією» за спожиту енергію, з «Водоканалом» за спожиту воду. Відповідно Управитель вганяє в боргову яму і місцеве комунальне підприємство, адже воно також не може закрити борг за електроенергію. Доходить до того, що за новими правилами на енергоринку з 1 січня я буду змушений відключати «Водоканал», – наголошує директор.

Гнатуш також додав, що Управитель не розраховується за газ. Сума боргу перед НАК «Нафтогаз Україна» становить близько 24 млн грн.

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