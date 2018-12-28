Гурт KAZKA випустив англомовну версію хіта «Плакала» (ВІДЕО)

Українська група KAZKA випустив пісню CRY. Це англомовна версію хіта «Плакала». Англомовну версію пісні написала британська співачка і композиторка Лора Уайт (Laura White).

«Є якась магія в тому, що про наш КРАЙ заговорили в світі завдяки пісні ПЛАКАЛА. Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили ПЛАКАЛА в англійську CRY. Сьогодні ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить всю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею. Зустрічайте, вже добре знайома, але зовсім нова: KAZKA — CRY», – написали музиканти на своїй сторінці у Facebook.