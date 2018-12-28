4 маловідомі фільми, які знімали у Львові та околицях

«У темряві» (W ciemności, англ. In Darkness)

Це польсько-німецько-канадський драматичний фільм 2011 року. Польська режисерка Агнешка Голланд і канадський сценарист Девід Ф. Шамун за основу фільму взяли книгу Роберта Маршала «В каналізація Львова. Героїчна історія про часи Голокосту», яка у 1990 році вийшла у США. «У темряві» був номінований на премію Оскар як найкращий фільм іноземною мовою на 84 церемонії вручення. Головний герой фільму Леопольд Соха справді колись жив у Львові й був робітником каналізаційної системи міста. Він добре знав усі підземні ходи. І там ховав цінні речі, які вкрав. У роки, коли Львів окупували німецькі війська, у каналізаційному колекторі почали ховатися євреї, яких могли відправити в гетто. За своє мовчання Леопольд попросив гроші. Проте, потім у стосунках між всіма підземними жителями сталися неочікувані зміни.

Читайте також: 100 років: на Львівщині живе вогнеборець-довгожитель

«Креденс»

Фільм українського режисера Валентина Васяновича. У зимовому засніженому Львові відчувається напруга через історичний конфлікт та протистояння місцевих українців Львова та «визволителів», як правило, російськомовних ветеранів. У нього потрапив і головний герой Орест, якому, щоб займатися своєю справою, необхідно пройти випробування. А також вирішити, чи варто йти на компроміс з самим собою заради міфічних благ?

«Varta 1»

Ця документальна картина львівського режисера Юрія Грицини стала найкращим повнометражним фільмом на Одеському кінофестивалі-2016. Режисер спробував відтворити атмосферу і реакції часів кінця Євромайдану, коли у Львові після Ночі Гніву (19.02.2014) активісти перебрали на себе функцію правоохоронців. Вони патрулювали місто і розмовляли одне з одним за допомогою Zello-рації. Всі кадри Юрій Грицина знімав на VHS-камеру. Головний його задум – показати, що відчували люди, коли стара влада у Києві втекла, а нова ще не здобула довіри народу і майбутнє було непевним.

Читайте також: Як уникнути шахрайства з орендою житла під час новорічно-різдвяних свят

«Екс»

Фільм про те, як хлопці з української підпільної військової організації виступили проти тодішньої польської влади і як замислена ними військова операція: пограбування пошти, щоб мати гроші на українську революцію, в якій все пішло шкереберть, стала каталізатором для створення визвольного руху в Галичині. Дійство буде подане у вигляді легкого колоритного екшену з елементами бойовика. Стрічку знімала компанія «Т. Т. М.» за підтримки Держкіно. Проект отримав державну підтримку розміром 50% від загальної вартості виробництва розміром 25 млн 581 тис. грн. Режисер – Сергій Лисенко. Прем’єра фільму відбудеться навесні 2019 року.