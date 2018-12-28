У новорічну ніч на фасаді Львівської опери покажуть відеомапінг-шоу

Увечері 31 грудня, з 23.00 до 24.00 год, Львівський оперний театр стане незвичним арт-об’єктом: на його фасаді відбудеться відеомапінг-шоу в супроводі музики гурту Lirwak.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Як зазначають у міському управлінні культури, за 10 хв до опівночі відеомапінг набуде форм історії про Різдво, створеної на основі віршів Богдана-Ігоря Антонича і гуцульських приповідок. Це буде справжнє театралізоване дійство.

Напередодні Різдва, 6 січня, святковий настрій створить щорічна традиція винесення Дідуха, яку супроводжуватиме колядування.

Опісля, 7 січня, Львів привітають із Різдвом співачка Руслана, гурти Wszystko і Joryj Kłoc («Йорий Клоц») та хорова капела «Дударик». Концерт відбуватиметься на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку. А вже із 7 до 9 січня Музей народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького представить свою програму святкувань «Різдво в Гаю», де можна буде побачити, як святкували в українському селі колись, а також разом поколядувати з вертепами та створити особливу родинну атмосферу.

Також відбудеться традиційний фестиваль «Спалах Різдвяної звізди». Багато заходів буде в Обласній філармонії та міських театрах.

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