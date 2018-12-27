Юрій Дерев’янко вийшов з партнерства з Михайлом Саакашвілі. Його підтримала більшість обласних команд РНС (ФОТО, ВІДЕО)

19 обласних команд РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі та 90% депутатів місцевих рад прийняли рішення про вихід з партії “РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі”. Далі політична команда продовжить політичну діяльність у партії “ВОЛЯ”.

Рішення про це було прийнято під час Форуму команди Дерев’янка, який відбувся у Києві, 24 грудня за участі близько 450 представників зі 100 міст України, повідомила прес-служба Юрія Дерев’янка. Юрій Дерев’янко зазначив, що ключовою причиною його виходу з партнерства з Михайлом Саакашвілі стала розбіжність у пріоритетах.

“За цей рік я доклав багато зусиль, аби наша команда ставала справжньою потужною політичною силою, яка здатна вести за собою українське суспільство і формувати новий порядок денний країни. Але це неможливо при такій позиції партнерів. Люди з моєї команди неодноразово вимагали від мене жорстких дій в цій ситуації. Але, на жаль, за результатами всіх наших останніх зустрічей остаточно стало зрозуміло, що для Михайла Саакашвілі пріоритетом є Грузія (і це можна зрозуміти, це природно), а для мене пріоритетом завжди була і є – Україна”, – заявив Юрій Дерев’янко.

“Тому я прийняв рішення – припинити партнерство з Михайлом Саакашвілі у політичній партії “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” та вийти з цієї партії”, – наголосив Юрій Дерев’янко.

Політик зазначив, що партія “ВОЛЯ” об’єдналась з партією РНС у 2017 році на ідейних засадах у спільному баченні розвитку країни. ” І це не було помилкою. За 1,5 років ми знайшли десятки тисяч однодумців, з якими разом пройшли через горнило випробувань, переслідувань і репресій. Ми сталі сильніші і досвідченіші”, – сказав він.

Дерев’янко підкреслив, що знає як далі продовжувати політичну діяльність команди. “Я знаю як нашій команді самостійно втілити все, що ми задумали і отримати перемогу. І для цього ми маємо все: ідею, команду, готовність боротися і перемагати!”, – зазначив він.

Дерев’янко підкреслив, що команда має гідно пройти президентську кампанію, перший і другий тур, а також захистити голоси та не дати Порошенку і його клану залишитися на Банковій.

«Одразу після цього розпочинається виборча кампанія до парламенту, у фокусі уваги тримаємо місцеві вибори, нас має ставати все більше і більше. Лише сформовані великі команди однодумців можуть замінити ці клани. Ми маємо бути готовими заповнювати не лише законодавчу, але й виконавчу гілку влади, а також суди і правоохоронні органи – аби одразу дати бій старим силам», – закликав Дерев’янко.

Він висловив впевненість, що команда зможе це зробити. «Ми – команда, основна цінність якої у тому, що ми незалежні – від жодних з олігархічних кланів, команда, яка не є частиною існуючої системи. Але одночасно ми дуже добре знаємо, як працює ця система. Саме тому наші пропозиції, спрямовані на повний демонтаж цієї системи і передбачають унікальні позиції, які інші навіть бояться пропонувати», – підкреслив політик. ПРОГРАМА

Учасники Форуму прийняли рішення про проведення з’їзду партії “ВОЛЯ” у січні 2019 року.

ДОВІДКОВО

Нагадаємо, партію “ВОЛЯ” створили актівисти «Громадського сектору Євромайдану» у 2014 році. 19 квітня 2017 року партія “ВОЛЯ” об’єдналась з партією РУХ НОВИХ СИЛ.

У жовтні 2017 року РНС почала безстрокову акцію біля ВРУ з вимогами створити антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність, прийняти закони про вибори та про імпічмент Президента. В результаті цієї боротьби було створено антикорупційний суд, зібрані 150 підписів для зміни Конституції в частині скасування депутатської недоторканності; знято недоторканності з низки одіозних нардепів; зареєстровано законопроект про імпічмент для розслідування можливих злочинів президента. Протягом 2017-2018 років також відбулись багатотисячні Марші прихильників РНС, у вуличних акціях протесту взяли участь понад мільйон людей.

4 липня 2018 року Юрій Дерев’янко заявив про намір балотуватися у президенти. З 20 обласних організацій РНС, 13 організацій рекомендували підтримати кандидатуру Дерев’янка на пост Президента України від РУХУ НОВИХ СИЛ.

Президентська програма Дерев’янка передбачає кардинальну побудову нової системи через впровадження неоекономіки, цифрової держави, елементів прямої демократії, а також містить план припинення війни. Система НЕОЕКОНОМІКИ базується на пріоритеті інновацій, людського капіталу та інформаційних технологій і передбачає проведення низки ліберальних економічних реформ. Цифрова держава, побудована на основі технології блокчейн, дасть можливість отримувати усі державні сервіси через власний електронний кабінет, а також дозволить розвивати елементи прямої демократії – безпосереднього впливу громадян на державну політику та рішення влади, де на всій території України буде безкоштовний Інтернет.

У сфері безпеки і оборони Дерев’янко пропонує прискорити формування сучасної професійної армії за стандартами НАТО, яка буде доповнена резервною армією, побудованою за територіальним принципом, уведення військової, поліцейської та цивільної місій для встановлення порядку на звільнених територіях, створення міжнародного фінансового плану реінтеграції зруйнованих війною територій. Крім того, законодавчо буде внормовано право громадян на захист за допомогою вогнепальної зброї.

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