До уваги водіїв: достовірність страхових полісів перевірятимуть на кордоні

З 1 січня прикордонники у тестовому режимі перевірятимуть дійсність страхових полісів у громадян, які перетинають державний кордон України автомобілями на українській реєстрації.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Робитимуть це в автоматичному режимі за допомогою спеціальної бази даних страхового бюро. Якщо у ній прикордонники не знайдуть інформації про укладення відповідного договору, то автомобіль не пропускають через кордон.

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Крім того, невідповідність номера авто в базі і зазначеного в сертифікаті, також дає підстав вважати поліс «Зелена карта» підробленим.

Громадяни, які на контроль умисно пред’являють підроблені страхові документи, зобов’язані оплатити чималі штрафи – до 50 неоподатковуваних мінімумів, або нести покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.

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Прикордонники вже виявили 30 полісів з ознаками фальсифікації і більш ніж 50 автомобілів повернули через недійсні страхові сертифікати.

Водії можуть самостійно перевірити чинність страхового полісу на сайті МТСБУ http://www.mtsbu.ua/ .