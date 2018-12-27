Українська опера увійшла в десятку найкращих у світі

Опера-реквієм «Йов» (IYOV) української музично-театральної формації Nova Opera увійшла в десятку найкращих сучасних опер та музичних перформансів світу. Журі конкурсу Music Theatre NOW вперше внесло до ТОП-10 оперу, яка створена в Україні.

Почесне журі, до якого увійшли представники п’яти континентів, обирало кращих з-поміж 436 творів з 55 країн світу. Перевагу надавали новим творам і нестандартному матеріалу.

У результаті відбору до топ-10 найкращих сучасних опер світу увійшли: IYOV (Україна), And/Or/Pro/methe (Іран), AquaSonic (Данія, Швеція), The Cave (Греція), Falling Awake (Данія), #FREEBRAHMS (Люксембург, Німеччина), The Howling Girls (Австралія), Jigokuhen (Китай), Mitra (Бельгія, Австрія), MUSRAROPERA (Італія, Бразилія, Німеччина).

Українську оперу «Йов» було відзначено за нестандартність та оригінальність творчого підходу.

Оперу-реквієм IYOV поставив Влад Троїцький у 2015 році на фестивалі ГогольFest разом із артистами музично-театральної формації Nova Opera. Музику написали композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко. За цей час оперу IYOV мали змогу побачити глядачі Парижа, Роттердама, Копенгагена, Відня, Гданська, Скоп’є та Нью-Йорка.

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