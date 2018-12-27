Українці назвали Приват24 найкращим онлайн-банком року
Найкращим українським банківським онлайн-сервісом у 2018 році став Приват24. За підсумками голосування в рамках щорічної премії PSM Awards 2018 майже 70 тисяч учасників «народного» журі назвали Приват24 найзручнішим та найфункціональнішим онлайн-банком
За підсумками 2018 року інноваційні сервіси ПриватБанку також були названі серед кращих фінансових рішень для малого та середнього бізнесу, кращих сервісів мобільних платежів і кращих сервісів з переказу грошей на картки.
Цьогоріч у премії PSM Awards взяли участь 189 компаній та експертів. Переможців обирали читачі, експертне журі та редакція журналу. Усього за компанії та експертів було віддано 68 тис. голосів.