Тварин у цирках можуть заборонити

Кабмін розглянув та схвалив зміни до законодавства,які захистять тварин від жорстокого поводження та публічних виступів.

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак проінформував, що процес є довготривалим і за один день заборонити використання диких тварин у цирках неможливо. Для цього уряд визначив «перехідний період» 5 років.

Також застосовуватимуть санкції до безвідповідальних власників, які утримують диких тварин у приватних секторах.

«Головним завданням є вироблення механізму передачі тварин до природно-заповідного фонду»,– розповів Остап Семерак. За його словами в Україні відсутній Єдиний електронний реєстр, де записані усі дикі звірі і Мінприроди виступає за його створення.

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