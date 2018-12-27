Рейтинг: найвпливовіші політики Львівщини

Аналітики також опублікували перелік найвпливовіших громадських діячів і ЗМІ у регіоні

Найвпливовішими політиками Львівщини є очільник Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, мер Львова Андрій Садовий, народні депутати від БПП «Солідарність» Богдан та Ярослав Дубневичі і голова обласної ради Олександр Ганущин.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому студією інформаційних технологій «Текст Медіа Консалтинг».

У п’ятірку найвпливовіших професіоналів увійшли архітектор Юліан Чаплінський, адвокат Олег Мицик, ресторатор Андрій Худо, лікар Михайло Гичка та журналіст Отар Довженко.

У рейтингу найпопулярніших телевізійних випусків новин – ТРК «Люкс», «Перший Західний» та «UA.Львів». Перелік об’єктивних та збалансованих новинних відділів очолює «Львівська Хвиля», на другій сходинці – FM «Галичина», на третій – Обласне радіо.

Серед громадських діячів найбільшим авторитетом користуються депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, волонтерка Наталія Шелестак та правозахисник Мирослав Маринович.

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