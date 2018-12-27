Ні снігу, ні морозу: погода на Львівщині до 1 січня

Чого чекати у новорічну ніч, розповіла черговий синоптик Львівського Гідрометцентру Ірина Михайлів

До 30 грудня погода на Львівщині буде мінливою. Теплі та вологі повітряні маси з Атлантики продовжуватимуть спричиняти похмуру та вітряну погоду.

Протягом тижня температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 3 градусів тепла. Вдень–сягатиме 6 градусів тепла.

Новий рік розпочнеться з мокрого снігу. Значних опадів не передбачається.

У новорічну ніч температура впаде до -6 градусів морозу, а 1 січня підійметься до +2 градусів.

На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

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