Ні снігу, ні морозу: погода на Львівщині до 1 січня
Чого чекати у новорічну ніч, розповіла черговий синоптик Львівського Гідрометцентру Ірина Михайлів
До 30 грудня погода на Львівщині буде мінливою. Теплі та вологі повітряні маси з Атлантики продовжуватимуть спричиняти похмуру та вітряну погоду.
Протягом тижня температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 3 градусів тепла. Вдень–сягатиме 6 градусів тепла.
Новий рік розпочнеться з мокрого снігу. Значних опадів не передбачається.
У новорічну ніч температура впаде до -6 градусів морозу, а 1 січня підійметься до +2 градусів.
На дорогах зберігатиметься ожеледиця.
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