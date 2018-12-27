Монетизації субсидій бути: коли чекати змін

Хоч форма тепер інша, правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними.

Вже з 1 січня 2019 року монетизація відбуватиметься у три етапи, а участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки, в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунку.

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Тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період монетизація торкнеться з 1 травня 2019 року. А 1 жовтня запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.