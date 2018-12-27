“Майонез – це проблема”: Супрун розповіла, як організувати святкове застілля

Від олів’є та шуби міністр здоров’я не каже відмовлятися, адже їх можна зробити менш шкідливими для нашого здоров’я

У facebook-спільноті Уляни Супрун з’явилося декілька рекомендацій, які стосуються новорічно-різдвяних застіль. Виконуюча обов’язків глави Міністерства охорони здоров’я нагадує про шкоду майонезу магазинного та небезпеку домашнього, а ще радить відмовитись від переповненого столу. Деякі з порад нам видаються слушними:

➡Зважте за і проти, коли плануєте складне багате меню до свят.

Тривале стояння на ногах, без руху і роботи м’язів, викликає біль в суглобах і набряк вен. Висока температура і брак кисню в кухні є причиною головного болю і навіть підвищення тиску. Шум, опіки, багатозадачність, важкі сумки й витрати грошей – ніщо із цього здоров’я вам не додасть.

➡Зробіть те саме, але трохи простіше і здоровіше.

Візьмемо олів’є. Це салат, бо в ньому багато порізаних компонентів і соус: картопля, морква, цибуля, огірки, м’ясо, яйця, і жирний майонез. Власне, олів’є може бути повноцінною стравою, а не “салатом”: тут є білки, жири, повільні вуглеводи. Що зробити?

Є олів’є – не готуйте більше калорійних страв.

Зрозумійте, що майонез – це проблема. Його забагато, він калорійний, малопоживний, і ускладнює травлення. У фабричний майонез часто додають багато солі, цукру та жиру. Тому його, як і інші готові соуси, слід максимально обмежити у споживанні, а краще – зовсім відмовитися. Натомість готувати їх вдома самостійно. Але домашній майонез у класичному розумінні – теж не вихід. Сирі яйця, які входять до його складу, небезпечні для здоров’я. Нерідко сальмонели живуть у курячих яйцях, тож без термічної обробки вживати їх не варто.

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Майонез можна замінити сметаною – в ній вітамін D, молочнокислі бактерії та жирні кислоти із коротким ланцюгом, грецьким йогуртом і гірчицею в зернах. Якщо хочете спробувати щось зовсім нове, майонез можна приготувати із горіхів кеш’ю або авокадо, чи взагалі на аквафабі – це вода, в якій варився турецький горох для хумусу. В інтернеті є багато рецептів.

Нарешті, змініть співвідношення компонентів: більше моркви, свіжий огірок замість солоного, зелена цибуля замість ріпчастої (в ній багато магнію), відварене філе замість ковбаси й шинки. Додайте солену скумбрію – це джерело омега-3 поліненасичених жирних кислот.

➡ Або шуба. Ще один “салат” в якому багато майонезу і людської праці. Зробіть простіше – окремо оселедці чи скумбрія. Окремо – вінегрет, і додайте до цього печені овочі: картоплю, селеру, пастернак, моркву, гарбуз і олію. Ви отримаєте те саме, але в легшій формі. І готувати простіше.

➡ М’ясо краще запікати, аніж смажити. Спробуйте до нього соус із перемеленої журавлини, або гірчиці в зернах і йогурту, а не кетчуп чи той самий майонез.

➡ Холодець – корисний! Але не забудьте доповнити його овочевим салатом і цвіклями. А от ковбаси, шинка, які готували не вдома, – це все процесоване м’ясо, тому їсти не варто.

➡ Добре приготувати до свят суп, курячий чи рибний бульйон або борщ. Рідка тепла їжа, в якій – все корисне з овочів сприяє травленню, але і утримує нас від переїдання. Суп – це джерело мікроелементів і доступних поживних речовин на ранок похмілля.