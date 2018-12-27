80% сільських амбулаторій не мають води і туалетів, зате отримають нові Renault Duster

У сільській місцевості налічується близько 4 тисяч амбулаторій та майже 13 тисяч фельдшерсько-акушерських пунктів

З них майже 80% не мають водопостачання, туалетів, повідомляє Мінрегіон.

«У сільській місцевості налічується близько 4 тис. амбулаторій та майже 13 тис. фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП). Майже 80% не мають водопостачання, туалетів. Більшість старих медичних закладів в незадовільному санітарному стані, там немає навіть водопостачання та туалетів, зате є грибок на стінах тощо. Приміщення в аварійному стані. Ремонтувати такі морально застарілі будівлі дорожче, ніж будувати нові», – повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

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Тому в Україні побудують 517 таких закладів за рахунок фінансування з державної субвенції місцевим бюджетам. У 2017-2018 рр. її розмір складає 5 млрд грн. У 2019-му році у державному бюджеті передбачений ще 1 млрд грн на сільську медицину.

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На Львівщині вже почали зводити амбулаторію у Брюховичах, що в Перемишлянському районі. У 2019 році на Львівщині побудують 43 амбулаторії. Про це в інтерв’ю «Львівській газеті» розповів голова ЛОДА Олег Синютка.