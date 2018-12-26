За феєрверки та салюти у Львові штрафуватимуть

Зберігання, перевезення, торгівля та використання піротехнічних засобів у новорічно-різдвяний період тягне за собою накладення штрафу

Штраф сягатиме від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Там також додають, що міська влада неодноразово звертались до мешканців та гостей міста з проханням обмежити використання піротехніки під час святкування новорічних та різдвяних свят. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради вкотре наголошує про необхідність дотримання тиші у святкові дні – у Львові діє ухвала № 3 «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території Львова» від 17 грудня 2015 року».

Читайте також: У львівському аеропорту скасували ще кілька рейсів