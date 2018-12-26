Які трамваї їздитимуть у новорічну ніч: РОЗКЛАД РУХУ

«Львівелектротранс» випустить на маршрути трамваї у трьох напрямках

З 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року, курсуватимуть трамвайні маршрути № 3 (площа Соборна – Аквапарк), № 6 (Залізничний вокзал – вул. Миколайчука) і № 8 (площа Соборна – вул. Вернадського).

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

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Інтервал руху – від 19 до 35 хвилин.

В управлінні транспорту ЛМР також запевнили, що у новорічну ніч працюватимуть нічні автобуси.