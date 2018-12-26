Як львівські рятувальники ліквідовували умовну пожежу в готелі «Дністер» (ВІДЕО)

26 грудня на базі готелю «Дністер» відбулися пожежно-тактичні навчання з ліквідації пожеж та пошуку і порятунку потерпілих

Навчання відбулися за участі керівництва готелю, адміністрації, персоналу, пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України у надзвичайних ситуацій та екстрених служб Львова. Про це Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Надзвичайники пояснюють, такі навчання провели з метою відпрацювання спільних дій аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС з адміністрацією об’єкту та аварійними службами Львова, тактики дій особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області у випадку виникнення пожежі.

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