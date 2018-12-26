Воєнний стан в Україні припинили

Воєнний стан в Україні не продовжено попри те, що Росія не відвела сили і засоби від українського кордону. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

“14 година, і сьогодні зараз о 14 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення, воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в Україні”, – сказав Президент.

За його словами, ситуація навколо України не дуже змінилась – ОБСЄ підтвердило дані української розвідки, і в районі Луганська знайдено підтягнуті засоби і реактивні системи “Град”, збільшено кількість артилерії ворога, не відведено танки від кордону та не зменшена військова присутність в Азовському морі.

“Але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських ЗС і інших підрозділів сектору безпеки і оборони”, – наголосив Порошенко.

Раніше повідомлялось, що воєнний стан у десяти областях України можуть продовжити.

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