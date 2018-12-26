У Львові 10 науковців отримали по 25 тисяч гривень

Наступного року місто планує виплачувати по 10 тисяч гривень щомісячно протягом 12 місяців одразу 50 талановитим науковцям

Сьогодні, 26 грудня, мер Львова Андрій Садовий нагородив десятьох переможців конкурсу «Премія Львівської міської ради талановитим ученим». На премії для них міська рада виділила 250 тисяч гривень.

Критеріями відбору при перегляді заявок були: індекс Гірша заявника, кількість наукових робіт та статей, імпакт-фактор видань, вік та міжнародна діяльність заявника.

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«Для мене важливі всі ті фактори, які важливі у цивілізованому світі, щоб визначити того науковця, який має потенціал, який творить, який продукує. Мене не цікавить звання: доктори, кандидати… Мене цікавить реальна робота людини. Всі мають право кандидувати. Я вважаю, це буде стимулювати такий достатньо серйозний поступ», – наголосив Садовий.

Винагороду від міського голови отримали: