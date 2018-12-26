У Львові 10 науковців отримали по 25 тисяч гривень
Наступного року місто планує виплачувати по 10 тисяч гривень щомісячно протягом 12 місяців одразу 50 талановитим науковцям
Сьогодні, 26 грудня, мер Львова Андрій Садовий нагородив десятьох переможців конкурсу «Премія Львівської міської ради талановитим ученим». На премії для них міська рада виділила 250 тисяч гривень.
Критеріями відбору при перегляді заявок були: індекс Гірша заявника, кількість наукових робіт та статей, імпакт-фактор видань, вік та міжнародна діяльність заявника.
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«Для мене важливі всі ті фактори, які важливі у цивілізованому світі, щоб визначити того науковця, який має потенціал, який творить, який продукує. Мене не цікавить звання: доктори, кандидати… Мене цікавить реальна робота людини. Всі мають право кандидувати. Я вважаю, це буде стимулювати такий достатньо серйозний поступ», – наголосив Садовий.
Винагороду від міського голови отримали:
- Білий Ростислав Олександрович – професор кафедри гістології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
- Жидачевський Ярослав Антонович – головний науковий співробітник Національного університету «Львівська Політехніка».
- Демченко Павло Юрійович – старший науковий співробітник НДЧ хімічного факультету кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Панчук Ростислав Русланович – старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України.
- Дмитрів Григорій Степанович – працівник кафедри неорганічної хімії Національного університету «Львівська Політехніка».
- Брик Тарас Михайлович – завідувач відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.
- Смуток Олег Володимирович – старший науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.
- Андрущак Анатолій Степанович – професор кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська Політехніка».
- Пастухов Володимир Степанович – доцент кафедри фізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Федушко Соломія Степанівна – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська Політехніка.