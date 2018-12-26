У львівських дитячих садочках нові правила зарахування

Докладніше про зміни в списку пільговиків та реєстрацію

Відтепер реєструвати дитину у дошкільний заклад можна з першого робочого дня вересня. Це означає, що 2 вересня 2019 року розпочнеться реєстрація дітей народжених в період з 1 січня до 31 серпня 2018 року на 2020 рік. Цей запис стосується групи раннього віку.

Такі зміни нададуть батькам однакові права на влаштування дітей у садки.

Обов’язковим є надання копії свідоцтва про народження при реєстрації. Начальник управління освіти міста Зоряна Довганик розповіла, що це рішення було вимушеним, адже зафіксовано багато зловживань, коли недобросовісні батьки при реєстрації змінюють номер свідоцтва та подають заяву у декілька садків. Це створює штучні черги до дошкільних навчальних закладів.

Для пільгових категорій необхідно подавати довідку з реєстру соціального захисту видану за місцем проживання.

Пільгова категорія поповнилася дітьми працівників дошкільних закладів. З’явиться можливість відслідкувати кількість пільгових місць. Якщо у садку їх більше 20%, то батькам доведеться шукати інший заклад.

Зареєстрованій особі можна змінювати дитячий садок один раз протягом місяця.

Діти з околиць Львова можуть першочергово влаштуватися у дошкільний заклад, якщо районна адміністрація буде відшкодовувати місту кошти за навчання дитини. У іншому випадку її приймуть у другу чергу.

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