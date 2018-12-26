У центрі Львова з’явилися перші підземні сміттєві контейнери

На площі Соборній облаштували сучасний майданчик для збору твердих побутових відходів. Такі підземні контейнери є не у всіх європейських містах. Усі смітники–різного об’єму: два по 5 метрів кубічних, 4 метри та 3. Вони заміняють 16 звичайних сміттєвих урн.

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що цей майданчик необхідний саме у цій частині міста, адже поруч розташований Галицький ринок і щоденно налічується величезна кількість відходів. Не завжди комунальні служби встигали вивозити сміття і це спричиняло дискомфорт не лише жителям міста, а й туристам.

Місто кошти на контейнери не виділяло. Роботи виконали ТзОВ «Грінера Україна». Вони й обслуговуватимуть ці смітники. Загалом на їх закупівлю та встановлення витратили 32 тисячі євро.

Підземні контейнери не пропускають сторонні запахи та вбирають вологу. Сміття вивозитимуть щоденно.

Якщо протягом трьох місяців смітники покажуть позитивний результат–такі ж контейнери встановлять і у інших районах міста.

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Фото: Мар’яна Галькович