Розуміє людську мову і виконує команди: у львівській лабораторії з робототехніки оселився робопес

Перший робот - RoDog живе у новоствореній лабораторії з робототехніки при університеті ім.І.Франка

Сьогодні SoftServe відкрила лабораторію з робототехніки для студентів ЛНУ ім. І. Франка в одному з корпусів університету. На урочисту подію зібралися не лише представники Університету та корпорації-партнера, а й студенти та школярі.

“Robotics в сучасному світі є найбільш трендовою, найбільш топовою дисципліною. Студенти будуть навчатись декільком речам: перша річ – це операційна система Robotics Operating System, яка дасть можливість вивчити ази, які допоможуть потім створювати програми на основі роботів”, – розповів віце-президент з провідних технологій у SoftServe Cергій Газієв.

Лабораторія оснащена новими комп’ютерами, а також вже має першого робота, який, за словами Газієва, знає розташування меблів, розміри кімнати і, відповідно, можна вже робити операції доїзду з точка А в точку В. Цей робот розуміє людську мову та орієнтується у просторі.

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Команда студентів факультету електроніки створили власного робота, який знає 6 голосових команд і з легкістю їх виконує. На презентації хлопці зізналися, що за час розробки допустили помилки, але змогли їх виправити. Надалі хлопці планують удосконалювати своє творіння. Зараз робот, який називається RoDog, виглядає ось так:

Фото – Мар’яна Галькович

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