Різдво і «Курбаси»

Службовий вхід у Львівський оперний театр. Далі – звивистий вузенький коридор з дверима по обидва боки. На одних прикріплена табличка з написом «Сцена». Відчинивши двері, опиняємося в напівтемряві. За шторою помітні нерухомі людські обриси. Це львівський гурт «Курбаси», який творить на межі музики і театру. На сцені перед порожнім залом лунає одна з давніх українських коляд. Опісля немає оплесків, натомість чути жваве обговорення. До початку концерту залишається менше години.

Коріння «Курбасів» сягає вулиці Леся Курбаса, 3. За цією адресою впродовж майже трьох десятиліть функціонує однойменний театр. Групу у 2009 році створили три актриси – Наталія Рибка-Пархоменко, Мирослава Рачинська та Марія Онещак. Сьогодні група доросла до головного залу у місті – Львівської опери.

– Для кожного артиста, який чесно трудиться і любить свою роботу – це важливий крок, – розповідає у гримерці Наталія Рибка-Пархоменко. – Це наш перший сольний концерт на сцені оперного театру. Дуже радісно презентувати програму Christmas Edition у цьому місці і в цей день (25 грудня – ред.), коли весь світ відзначає Різдво Христове.

Поки тривають останні приготування, у темноті сцени ховаються монтажники. Їх мало хвилює те, що відбувається під світлом прожекторів. Хтось переповідає товаришу кумедну вчорашню оказію, інший ліниво розлігся на дерев’яному бамбетлі. Коли музиканти налаштовують інструменти, на сцені з’являється жінка із синім фартухом. Вона жваво оперує шваброю поміж артистами. Здається, ця пані працює тут далеко не перший день.

«Курбасів» сьогодні більше, ніж зазвичай. Окрім жіночого тріо, на сцені виступатимуть актори Микола Береза і Олег Онещак. Вони не лише співають, але й виголошують короткі монологи гуцульською говіркою. Це біблійні історії про створення світу, перших людей, Страшний суд. Таким чином програма Christmas Edition, що переплетена давніми колядками з різних регіонів України, охоплює тяглість всієї історії людства – від найдавніших часів до того, що чекає у майбутньому.

– Народна пісня має колосальну енергію, ширину і об’єм, – продовжує Наталія. – Цей проект, намолений і підготований нами раніше, дещо оновили. Над цим трудилась велика команда наших друзів. Окрім музики і театру, дійство доповнить особлива мультимедія художника Володимира Стецьковича. Співаки і музиканти розмістяться у глибині сцени, а попереду на велетенську тканину-сітку проектуватимуться зображення, створюючи ефект 3D.

З тьмяних портретів, що висять на стінах гримерки, за співачками спостерігають очі колись відомих артистів оперної сцени. Сьогодні «Курбаси» виступатимуть у розкішних костюмах, створених художником Олександром Білозубом, який працює в Угорщині з режисером Аттилою Віднянським.

– Те, що Олександр радо погодився співпрацювати і дуже швидко надіслав ескізи – неймовірна удача, – каже Наталія. – Над розписом ікон працював Остап Лозинський, над витинанками – Дарія Альошкіна. Це шановані митці у своїх сферах.

Перед порожнім залом, що блистить від позолоти, музиканти відточують останні елементи програми. Радяться з «курбасівцем» Андрієм Водичевим. На сцені впродовж двогодинного виступу вони будуть практично нерухомими. Але статичність їм не зашкодить жодним чином – енергії зі сцени вистачить навіть на того, хто придбав квиток з обмеженим оглядом на третьому балконі.

Зовсім недавно «Курбаси» повернулись із заокеанських гастролей. Впродовж листопада музиканти виступили у десяти містах США. Постійні перельоти, концерти у легендарних залах, зустрічі з американськими студентами.

– 90% публіки на концертах – американці, – пригадує події місячної давності Наталія Рибка-Пархоменко. – США – багата країна, що не шкодує коштів на підтримку культури. Американці підтримують культурні проекти, не чекаючи від них зиску. Розуміють важливість культурного діалогу.

– Напевно, порівнювали з групою «ДахаБраха», яку там добре знають…

– Ви знаєте, не порівнювали. Лише у Вашингтоні нам сказали: а ми знаємо ще один український гурт – це «ДахаБраха». Нас також запитували про події, які відбуваються на Донбасі, про наші стосунки з Росією, нашу відмінність…

– Чи не ідентифікували вас як росіян?

– Були такі випадки. Ми відразу заперечували: наша історія – зовсім інша. Те, що відбувається в Україні зараз, дуже характеризує наші давні стосунки з росіянами. Повернувшись додому, ми зрозуміли, що ця поїздка була дуже важливою для нас, що ми виконали певну культурну місію.

Сцена Львівської опери порожніє і потопає в темряві за кілька хвилин до того, як перші глядачі зайдуть у зал. У гримерці западає мовчанка – останні хвилини перед двома поспіль концертами артистки воліють помовчати. За кулісами театру перехоплюю погляди заклопотаних техніків. Ось-ось залунає третій дзвінок…