Останній білий носоріг на Землі – найбільш пам’ятне фото 2018 року

В ООН назвали передсмертну фотографію останнього самця білого носорога на Землі найбільш пам'ятною світлиною року

Про це йдеться на офіційній сторінці Організації Об’єднаних націй на Facebook.

“Одним з найбільш пам’ятних знімків, що минає стала фотографія вмираючого носорога по кличці Судан – останнього самця білого носорога на Землі. Знімок привернув увагу до реальної загрози втрати багатьох видів флори і фауни, особливо рідкісних. На чорному ринку вартість кілограма рогу білого носорога = 50 000 доларів (дорожче золота). Людська жадібність під корінь винищила цих тварин. На сьогоднішній день в дикій природі залишилося всього дві самки білого носорога. Це дочка Судану, 27-річна Наджин, і його внучка, 17-річна Фату. Вони знаходяться під цілодобовою охороною озброєних єгерів. Вчені не втрачають надію на відновлення популяції шляхом екстракорпорального запліднення їх яйцеклітин збереженою спермою Судану”.- Пишуть на сторінці ООН і додають фото Судана.

Читайте також: У Львові понад два десятки дівчат віддали волосся на перуки для онкохворих діток

Читайте також: Українського «Щедрика» заспівали у Віндзорському замку (ВІДЕО)