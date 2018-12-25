Як піднятись на гору взимку: поради експерта

З приходом зими та першими снігопадами в Україні розпочався і гірськолижний сезон. Однією з розваг є зимовий альпінізм. Як правильно підготуватися до підкорення зимових вершин – дізнавалась «Львівська газета».

Щоб безпечно вийти на гору в зимовий період, потрібно підготуватися до всіх аспектів сходження. Як зазначає фізіотерапевт Ярополк Пшик, насамперед потрібно бути готовим фізично. «Шість годин на тиждень потрібно присвятити фізичним навантаженням, заняттям спортом. Цього достатньо, аби бути в необхідній формі», – розповідає Ярополк Пшик.

За словами альпініста Івана Бандрівського, важливо також детально продумати маршрут зимової мандрівки в гори.

«Потрібно ретельно вивчити маршрут, яким ви будете йти до вершини, і постійно стежити за погодою, яка у горах є дуже мінливою. Розпитуйте місцевих мешканців і рятувальників, аби не потрапити в халепу», – каже альпініст.

У похід варто брати тільки найнеобхідніше, але важливо, щоб вистачило припасів не лише на підйом, але й на спуск з гори.

«Дуже важлива особиста підготовка. Зараз є піпси, зонди, лопати. Коли ви готуєтесь іти в гори, краще їх купувати або брати в оренду», – радить рятувальник Володимир Яворівський.

Експерти радять тримати контакт з рятувальниками, які працюють у регіоні сходження. На випадок надзвичайної ситуації, варто придбати GPS-навігатори. Вони допоможуть зв’язатися з рятувальниками у разі небезпеки.