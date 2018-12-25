Уряд визначив, якою буде «мінімалка» і прожитковий мінімум у 2019 році

Тож прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2019 року становитиме 1853 гривень, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн.

Для дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2019 – 1626 грн,

з 1 липня 2019 – 1699 грн,

з 1 грудня – 1779 грн.

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Для дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2019 – 2027 грн,

з 1 липня 2019 – 2118 грн,

з 1 грудня – 2218 грн.

Для працездатних осіб:

з 1 січня 2019 у – 1921 грн,

з 1 липня 2019– 2007грн,

з 1 грудня 2019 – 2102 грн.

Для осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2019 року – 1497 грн,

з 1 липня 2019 – 1564 грн,

з 1 грудня 2019– 1638 грн.

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Щодо мінімальної заробітної плати, то з 1 січня вона буде 4173 гривень; у погодинному розмірі – 25,13 гривень.

