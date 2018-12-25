Уряд визначив, якою буде «мінімалка» і прожитковий мінімум у 2019 році
Соціальні стандарти затверджені законом про Державний бюджет України
Тож прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2019 року становитиме 1853 гривень, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн.
Для дітей віком до 6 років:
з 1 січня 2019 – 1626 грн,
з 1 липня 2019 – 1699 грн,
з 1 грудня – 1779 грн.
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Для дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2019 – 2027 грн,
з 1 липня 2019 – 2118 грн,
з 1 грудня – 2218 грн.
Для працездатних осіб:
з 1 січня 2019 у – 1921 грн,
з 1 липня 2019– 2007грн,
з 1 грудня 2019 – 2102 грн.
Для осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня 2019 року – 1497 грн,
з 1 липня 2019 – 1564 грн,
з 1 грудня 2019– 1638 грн.
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Щодо мінімальної заробітної плати, то з 1 січня вона буде 4173 гривень; у погодинному розмірі – 25,13 гривень.