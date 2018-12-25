Українського «Щедрика» заспівали у Віндзорському замку. ВІДЕО

Пісня ще має назву «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів». У Віндзорському замку в Англії її виконував хор каплиці Святого Джорджа, який вже співав для королівської родини. Зокрема, на на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у травні, а також на весіллі онучки королеви, принцеси Євгенії.

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Нині Віндзорський замок є офіційною резиденцією британських монархів у Віндзорі над Темзою.