Святкуємо Новий рік тверезо: рецепти смачних безалкогольних коктейлів
«Львівська газета» зробила підбірку цікавих рецептів, які ви зможете швидко втілити на своїй кухні.
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Безалкогольне шампанське
Якщо не уявляєте зустріч Нового року без шампанського – можна зробити безалкогольне. Для цього потрібно:
- 6 лимонів;
- 75 г цукру;
- 2 л яблучного соку;
- 1 л газованої мінеральної води;
- 2 червоних яблука;
- листочки м’яти.
Вичавити з лимонів сік та розчинити у ньому цукор, нагріваючи на невеликому вогні. Нарізати шматочками яблука та змішати зі соком, мінеральною водою та лимонним сиропом. У кінці додати м’яту. На ніч залишити у холодильнику. Подавати шампанське слід з кубиками льоду.
Масляний журавлиний пунш
Інгредієнти:
- 500 мл журавлиного желе;
- менша половина склянки коричневого цукру;
- мелені: кориця, духмяний перець, мускатний горіх,гвоздика та сіль на кінчику чайної ложки;
- 2 склянки води;
- 2 склянки ананасового соку;
- вершкове масло.
Розмішати желе з усіма спеціями, цукром та сіллю. Додати у суміш воду та ананасовий сік. Варити все на невеликому вогні протягом двох годин. У готовий напій додати шматочок масла.
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Безалкогольний сидр
Інгредієнти:
- 2 літри яблучного соку(бажано свіжовичавленого);
- 1 апельсин;
- 1 груша;
- 1 лимон;
- 1 паличка кориці;
- шматок свіжого імбиру;
- гвоздика
Довести до кипіння яблучний сік. Нарізати фрукти тонкими шматками і додати у сік. Натерти туди імбир і додати усі спеції. Варити все разом протягом 10 хвилин на невеликому вогні. Дати настоятись годину під кришкою.
Апельсинова насолода
Інгредієнти:
- апельсиновий сік(бажано свіжовичавлений);
- морозиво пломбір
До соку додати морозиво і розмішати трубочкою. Кремовий смак з кислинкою не швидко набридне.
Мохіто
Інгредієнти:
- мінеральна газована вода;
- подріблений лід;
- 1 чайна ложка цукру;
- сік половини лайма;
- листя м’яти
Перетираємо цукор та м’яту, аби вона пустила сік. Додаємо туди сік лайма і розмішуємо до повного розчинення цукру. У суміш додаємо льоду, аби вийшло більше половини склянки. І заливаємо водою. Все легко перемішуємо.