Святкуємо Новий рік тверезо: рецепти смачних безалкогольних коктейлів

Аби зустріти весело Новий рік та відсвяткувати на повну не обов’язково купувати на святковий стіл шампанське та звичні міцні напої
   Світлана Самборська   221  

Фото: novij-rik.pp.ua

«Львівська газета» зробила підбірку цікавих рецептів, які ви зможете швидко втілити на своїй кухні.

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Безалкогольне шампанське

Фото: reporter.pl.ua

Якщо не уявляєте зустріч Нового року без шампанського –  можна зробити безалкогольне. Для цього потрібно:

  • 6 лимонів;
  • 75 г цукру;
  • 2 л яблучного соку;
  • 1 л газованої мінеральної води;
  • 2 червоних яблука;
  • листочки м’яти.

Вичавити з лимонів сік та розчинити у ньому цукор, нагріваючи на невеликому вогні.  Нарізати шматочками яблука та змішати зі соком, мінеральною водою та лимонним сиропом. У кінці додати м’яту. На ніч залишити у холодильнику. Подавати шампанське слід з кубиками льоду.

Масляний журавлиний пунш

Фото: zamorozka.lviv.ua

Інгредієнти:

  • 500 мл журавлиного желе;
  • менша половина склянки коричневого цукру;
  • мелені: кориця, духмяний перець, мускатний горіх,гвоздика та сіль на кінчику чайної ложки;
  • 2 склянки води;
  • 2 склянки ананасового соку;
  • вершкове масло.

Розмішати желе з усіма спеціями, цукром та сіллю. Додати у суміш воду та ананасовий сік. Варити все на невеликому вогні протягом двох годин. У готовий напій додати шматочок масла.

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Безалкогольний сидр

Фото: non-alcoholic-wines.in.ua

Інгредієнти:

  • 2 літри яблучного соку(бажано свіжовичавленого);
  • 1 апельсин;
  • 1 груша;
  • 1 лимон;
  • 1 паличка кориці;
  • шматок свіжого імбиру;
  • гвоздика

Довести до кипіння яблучний сік. Нарізати фрукти тонкими шматками і додати у сік. Натерти туди імбир і додати усі спеції. Варити все разом протягом 10 хвилин на невеликому вогні. Дати настоятись годину під кришкою.

Апельсинова насолода

Фото: gelato.in.ua

Інгредієнти:

  • апельсиновий сік(бажано свіжовичавлений);
  • морозиво пломбір

До соку додати морозиво і розмішати трубочкою. Кремовий смак з кислинкою не швидко набридне.

Мохіто

Фото: yummy.net.ua

Інгредієнти:

  • мінеральна газована вода;
  • подріблений лід;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • сік половини лайма;
  • листя м’яти

Перетираємо цукор та м’яту, аби вона пустила сік. Додаємо туди сік лайма і розмішуємо до повного розчинення цукру. У суміш додаємо льоду, аби вийшло більше половини склянки. І заливаємо водою. Все легко перемішуємо.

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