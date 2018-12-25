Святкуємо Новий рік тверезо: рецепти смачних безалкогольних коктейлів

Аби зустріти весело Новий рік та відсвяткувати на повну не обов’язково купувати на святковий стіл шампанське та звичні міцні напої

«Львівська газета» зробила підбірку цікавих рецептів, які ви зможете швидко втілити на своїй кухні.

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Безалкогольне шампанське

Якщо не уявляєте зустріч Нового року без шампанського – можна зробити безалкогольне. Для цього потрібно:

6 лимонів;

75 г цукру;

2 л яблучного соку;

1 л газованої мінеральної води;

2 червоних яблука;

листочки м’яти.

Вичавити з лимонів сік та розчинити у ньому цукор, нагріваючи на невеликому вогні. Нарізати шматочками яблука та змішати зі соком, мінеральною водою та лимонним сиропом. У кінці додати м’яту. На ніч залишити у холодильнику. Подавати шампанське слід з кубиками льоду.

Масляний журавлиний пунш

Інгредієнти:

500 мл журавлиного желе;

менша половина склянки коричневого цукру;

мелені: кориця, духмяний перець, мускатний горіх,гвоздика та сіль на кінчику чайної ложки;

2 склянки води;

2 склянки ананасового соку;

вершкове масло.

Розмішати желе з усіма спеціями, цукром та сіллю. Додати у суміш воду та ананасовий сік. Варити все на невеликому вогні протягом двох годин. У готовий напій додати шматочок масла.

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Безалкогольний сидр

Інгредієнти:

2 літри яблучного соку(бажано свіжовичавленого);

1 апельсин;

1 груша;

1 лимон;

1 паличка кориці;

шматок свіжого імбиру;

гвоздика

Довести до кипіння яблучний сік. Нарізати фрукти тонкими шматками і додати у сік. Натерти туди імбир і додати усі спеції. Варити все разом протягом 10 хвилин на невеликому вогні. Дати настоятись годину під кришкою.

Апельсинова насолода

Інгредієнти:

апельсиновий сік(бажано свіжовичавлений);

морозиво пломбір

До соку додати морозиво і розмішати трубочкою. Кремовий смак з кислинкою не швидко набридне.

Мохіто

Інгредієнти:

мінеральна газована вода;

подріблений лід;

1 чайна ложка цукру;

сік половини лайма;

листя м’яти

Перетираємо цукор та м’яту, аби вона пустила сік. Додаємо туди сік лайма і розмішуємо до повного розчинення цукру. У суміш додаємо льоду, аби вийшло більше половини склянки. І заливаємо водою. Все легко перемішуємо.