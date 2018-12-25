Сьогодні – католицьке Різдво: традиції та символи

Різдво – одне з найважливіших християнських свят, яке 25 грудня відзначають католики і частина православних церков, а через два тижні після цього – і християни східного обряду. У цей день, за біблійною розповіддю, Діва Марія народила Ісуса Христа.

Для католиків Різдво – одне з найголовніших свят у році. Тому існує безліч обрядів і традицій, яких важливо дотримуватися у цей день. Готуватися до Різдва католики починають ще за чотири тижні до свята. Цей період називається Адвент і включає дні покаяння, сповіді, причастя.

24 грудня, в переддень Різдва Христового, католики дотримуються особливо суворого посту. За традицією, піст Святвечора закінчується з появою на небі першої вечірньої зорі, після чого у всіх католицьких і протестантських храмах по всьому світу відбуваються урочисті різдвяні богослужіння.

Головним символом свята є шопка (вертеп). Її встановлюють у храмах і домівках. Батьки показують фігурки дітям та розповідають біблійні історії. Ще одним незвичайним атрибутом є сіно на столі, яке кладуть під скатертину. Цим віряни показують, що в їхньому домі народжується Ісус.

Стіл на Святвечір накривають тільки з пісних страв: овочеві салати, яблука, мед, горіхи, родзинки, різні овочі. Обов’язково на столі має бути риба, а ось від м’ясних страв потрібно відмовитися.

Колядування у католиків настає після Різдва. Дорослі з дітьми переодягаються і ходять по домівках, співають пісні, розповідають віршики.

На Різдво, 25 грудня, вся родина збирається разом за загальним урочистим столом і пригощаються різноманітними стравами – в цей день закінчується суворий піст.