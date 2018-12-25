Шахтарям на Львівщині виплатили ще частину зарплати

На рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації готової вугільної продукції в розмірі 10 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Ці гроші скерували на виплату заробітної плати гірникам за листопад 2018 року. Тож наразі гірники отримали 14% зарплати за листопад.

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Нагадаю, шахтарі ДП «Львіввугілля» через невиплату зарплати три доби залишалися під землею і не працювали.