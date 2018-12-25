“Різдво творить чудеса”: як у Львові колядували незрячі харків’яни

Напередодні Різдва за Григоріанським календарем до Львова завітали харків’яни – вокальний ансамбль “Консонанс”. Про це на своїй сторінці у facebook написала позаштатна радниця Садового, Оксана Потимко:

“Усі майданчики для виступів – заплановані і спонтанні – радо йшли на зустріч різдвяній коляді, а львів’яни обіймали співочих колядників і щедро дякували за спів”.

Колядники-харків’яни співали у таких місцях, як: Львівська обласна бібліотека ім. Р. Іваничука, музей Арсенал, аеропорт Львів, Гарнізонний храм Петра і Павла, Торгівельний центр “Victoria Gardens”, Львівський історичний музей, Львівська міська рада, Успенська церква. Відеозаписи з цих виступів є на сторінці пані Оксани.

“Друзі, усі ви – неперевершені! Маю величезну моральну сатисфакцію від нинішніх “гастролей” Львовом і купи нових знайомств. Різдво творить чудеса!”, – підсумувала Потимко.

Раніше “Львівська газета” розповідала, як у Львові роблять кіно для незрячих українською мовою.