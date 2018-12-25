Львівські ілюстратори перемогли на престижному конкурсі у Південній Кореї
Дизайн-студія «Аґрафка», заснована Романою Романишин та Андрієм Лесівим, отримала чергову міжнародну нагороду. Книги «Прощавай, зброє» Ернеста Гемінґвея та «Супергерої» Олени Гусейнової, які оформлені «Аґрафкою», здобули перемогу у двох номінаціях престижного конкурсу книжкової ілюстрації Nami Concours у Південній Кореї.
Про це повідомили ілюстратори на власній Facebook-сторінці.
Львівська дизайн-студія отримала нагороди у номінаціях Green Island Award («Прощавай, зброє») і Purple Island Award («Супергерої»).
До складу міжнародного журі цього року увійшли представники академічних кіл, відомі ілюстратори та арт-директори, переможці міжнародних конкурсів ілюстрації з Бельгії, Бразилії, Південної Кореї, ПАР, Японії та США.
Призовий фонд номінації Green Island Award складає 2000 $, а переможців Purple Island Award нагороджують сертифікатом.
Ілюстрації з FB-сторінки “Аґрафки”