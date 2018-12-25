Львів’ян запрошують долучитися до всесвітнього флешмобу на підтримку українських моряків

Акцію організували на підтримку та з вимогою звільнення захоплених у російський полон українських військових моряків.

На знак солідарності з українськими моряками, прикрасьте свої оселі та новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.

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Світлини підтримки з хештегом #Жовтоблакитнийкорабликнаялинкуорганізатори просять виставляти на своїх сторінках та надсилати в групу Patriots of Ukraine Worldwide Movement – Всесвітній Рух Патріотів України

До флешмобу вже долучилися тисячі українців та друзів України у багатьох країнах світу.

Нагадаю, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ захопили три судна Військово-морських сил України, які робили плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. У полон взяли 24 людини, а українські кораблі доставили в окуповане місто Керч.