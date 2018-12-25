Львівський аеропорт скасував кілька рейсів до Італії

Скасували, зокрема, рейси до Мілана та Неаполя

Про це з посиланням на онлайн-табло аеропорту пишуть УНН.

Так, скасовано рейс зі Львова до Неаполя, який мав відбутися о 10:25, а також до Мілана, який мав злетіти о 16:25.

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Також скасовано авіарейс, який мав прибути до Львова з Мілану о 9:40. Скасували рейс з Неаполя, який мав прибути до Львова о 15:40.

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Через складні погодні умови у Міжнародному аеропорту “Харків” сьогодні також відбулись затримкита скасування авіарейсів.

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