14 °C морозу і обмежена видимість. Як зараз виглядає гора Піп Іван

Що видбувається на горі Піп Іван зараз - розповіли рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

“Станом на 12:45 25:12:2018 р. на г. Піп Іван, дрібний сніг, вітер північно західний 6-7 м/с, температура повітря -14. видимість обмежена до 20 метрів”,- про це на своїй офіційнійсторінці у Facebook написали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста і долучили фото засніженої гори.

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