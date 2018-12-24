ТОП-5 українських книг про Різдво, магію і диво

Герої книг потрапляють у неймовірні ситуації, які трапляються і у Львові

Тимчасово відкласти на задній план турботи, непорозуміння і створити собі й рідним радісний настрій легко. Обирайте зі списку книгу і зачитуйте вголос частини, які викликають в душі феєрію відчуттів. Або ж загортайтеся у тепле покривало і занурюйтеся у пригоди.

Леся Кічура «Добрі мамині казки. Магія Різдва»

Зимові казки про ельфів, гномів, янголів та їхні різдвяні пригоди у Львові. Ви побуваєте у Майстерні янголів і познайомитеся з помічниками Миколая. А також дізнаєтеся таємницю, чому ліхтарі у Львові одного дня перестали світити.

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Надійка Гербіш «Одного разу на Різдво»

Родина їжачків створює вдома святкову атмосферу: веселяться, переказують історію про народження Ісуса і готують смачний щедрий обід з кутею, пампушками, млинцями варениками, калиновим чаєм і різдвяним пирогом. Цими ароматними наїдками вони діляться з несподіваними гостями – двома маленькими ховрашатами, які заблукали у лісі. Ось тут і починаються пригоди.

Ярина Винницька «У країні сирних коників»

Дівчинка Варвара захотіла зробити несподіваний вчинок – подарунок Миколаю. У різдвяну ніч вона мандрує Львовом на летючому ліжнику потрапляє у різдвяні майстерні, знайомиться з Чорним Мольфаром і рятує Дух Різдва.

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Ви ще встигаєте зробити декілька продуктив

«Львів, смаколики, Різдво»

Герої книги прогулюються засніженими вуличками Львова і площею Ринок. В один момент хтось з них закохується, хтось розчаровується, а хтось радіє і знаходить надію. Різні долі, які переплелися на Різдво у Львові.

Соломія Савка «Містерія Різдва»

12 страв, 12 віршів, 12 колядок у поєднанні з чудовими фотографіями, передають магію різдвяних свят. У ній ви знайдете і рецепти 12 традиційних страв на Святий Вечір, і пригадаєте слова колядок, і поринете в атмосферу традицій.