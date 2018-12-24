Ще три парафії УПЦ МП на Львівщині приєднались до Помісної Православної Церкви
Рішення про перехід ухвалили парафії у Стрийському та Сокальському районах
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо про перехід ще трьох громад УПЦ МП на Львівщини у Помісну Православну Церкву. Йдеться про парафії у селах Піщани та Верчани у Стрийському районі та місті Угнів на Сокальщині.
Про це повідомляє «Духовна велич Львова» з посиланням на внутрішні джерела інформації.
Нагадаємо, днями парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви теж приєдналася до Помісної Автокефальної Православної Церкви України.