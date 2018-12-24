Розклад Різдвяних богослужінь у римо–католицьких храмах

Храм Стрітення Господнього, парафія МБ Громничної. Святі Меси відбуватимуться у приміщенні Курії Львівської Архідієцезії (вул.Винниченка 32).

25 грудня: 00.00 год. – Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка»; 16.00 год., 19.00 год., 20.30 год. – Святі Меси

Львів-Збоїща (ПДМ Неустанної Допомоги) (вул. Мазепи, 46), 25 грудня: 00.00 год. – Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка»; 09.00 год., 10:30, 12.00 год., 19.00 год. – Святі Меси.

Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6), 24 грудня: 20.00 год. – Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка»; 25 грудня: 09.00, 12.00, 18:30 – Святі Меси.

Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії(площа Катедральна, 1), 24 грудня: 18.00 год. – традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»), очолить Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький; 25 грудня: 07.00 год., 08.00 год., 09.00 год. (очолить Мечислав Мокшицький), 10.15 год., 11.30 год., 13.00 год., 15.00 год., 18.00 год. – Святі Меси.

Львів-Рясне, парафія Божого Милосердя (вул. Брюховицька, 119 а), 24 грудня: 00.00 год. – Різдвяна урочиста Меса – «Пастирка»; 25 грудня: 09.00 год., 12:00 год, 19.00 год. – Святі Меси.

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а), 24 грудня: 21.00 год. – традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»); 25 грудня: 08.00 год., 10.00 год., 12.00 год., 15.00 год., 17.00 год., 18.30 год. – Святі Меси.

Парафія св. Марії Магдалени (вул. С. Бандери, 8), 24 грудня: 18.30 год. – традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»); 25 грудня: 10.00 год., 11.30 год., – Святі Меси.

Парафія св. Арх. Михаїла (Львів – Сихів, вул. Освицька, 4), 25 грудня: 00.00 год. – традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»); 11:00, 13.30 год,. – Святі Меси.

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