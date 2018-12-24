Не майонезом єдиним. Оригінальні та корисні заправки до святкових страв

Як швидко змінити смак традиційної страви та додати до неї цікаву «нотку»

Салати з майонезом–це, звісно, смачно, але після свят організм не скаже «дякую». Можна заправити свою страву соусом, який буде не лише смачним, а й корисним і додасть нового смаку до звичних страв.

Заправка для фруктового салату

Чудовий варіант для салатів з манго, апельсину та винограду.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Склянка натурального йогурту; 40 г манної крупи; 5 г кориці; 10г цукру; Трішки солі.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

Збити блендером йогурт та цукор. Туди додати сіль та манну крупу. Дати настоятись 15 хвилин та додати корицю.

Італійський соус песто

Цей соус є універсальним для будь–якої страви:від пасти до салату. Приготувати італійську «родзинку» можна всього за 15 хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ:

50 г свіжого базиліку; 150 г кедрових горіхів; 100 г твердого сиру; 5 зубчиків часнику; 100 мл оливкової олії; Сіль за смаком.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

Дрібно потерти сир. Обсмажити горіхи на сухій сковороді протягом 5 хвилин. Сир, базилік, часник, горіхи добре збити у блендері. Додати сіль у суміш. Невеликими порціями доливати олію у суміш і збивати блендером, доки маса не стане однорідною. Дати настоятися у холодильнику. Заправляти страву розбавляючи оливковою олією у пропорції 2:1.

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Медово–гірчичний соус

ІНГРЕДІЄНТИ:

120 мл діжонської гірчиці; 160 мл меду; 40 мл соєвого соусу; 1 цибулина; Імбир;

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

Цибулину порізати шматочками, разом з імбиром і двічі прокрутити через м’ясорубку. Ретельно змішати усі складові.

Цей соус добре поєднується з м’ясними та рибними стравами. Слід додавати до салатів з капустою та червоною квасолею.

М’ятно–лимонна заправка для овочевих салатів

ІНГРЕДІЄНТИ:

Свіжа порубана м’ята–менша половина склянки; Третина склянки оливкової олії; Чайна ложка меду; 3 столові ложки лимонного соку; 2 столові ложки винного червоного оцту; Половина чайної ложки солі.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

Змішати сік з м’ятою, поставити на вогонь та довести до кипіння. Дати вистигнути і процідити сік від листя м’яти. Додати до соку решту інгредієнтів і змішати.

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Заправка для салатів з морепродуктів

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 сирих жовтки; 4 зубчики часинку; 1 столова ложка оливкової олії; Сік половини лимона; Сіль та перець.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

Потерти часник на дрібній терці. Розтерти вінчиком у глибокій посудині часник, жовтки, сіль, перець, лимонний сік. Помішувати і вливати олію до однорідної маси.

Аби соус не згорнувся варто додавати жовтки однакової температури. Якщо згорнувся-додавати по краплях теплої кип’яченої води.

ПОРАДИ:

Можна самостійно створити та підібрати соус до салату. До гірких видів зелені слід робити солодкий соус, до хрустких інгредієнтів-йогуртові заправки. Чим ніжніші складові-тим легшим має бути соус.

Комбінуйте смаки: щось ситне(м’ясо, риба), хрустке(горіхи, сухарики),соковите(овочі, фрукти),пікантне(трави, спеції, чилі).

Заправляйте салати одразу перед подачею, аби інгредієнти не втрачали свого смаку та форми.

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