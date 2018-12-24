Не майонезом єдиним. Оригінальні та корисні заправки до святкових страв

Як швидко змінити смак традиційної страви та додати до неї цікаву «нотку»
   Світлана Самборська   108  

Фото: segodnya.ua

Салати з майонезом–це, звісно, смачно, але після свят організм не скаже «дякую». Можна заправити свою страву соусом, який буде не лише смачним, а й корисним і додасть нового смаку до звичних страв.

Заправка для фруктового салату

Чудовий варіант для салатів з манго, апельсину та винограду.

ІНГРЕДІЄНТИ:

  1. Склянка натурального йогурту;
  2. 40 г манної крупи;
  3. 5 г кориці;
  4. 10г цукру;
  5. Трішки солі.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

Збити блендером йогурт та цукор. Туди додати сіль та манну крупу. Дати настоятись 15 хвилин та додати корицю.

Італійський соус песто

edinstvennaya.ua

Цей соус є універсальним для будь–якої страви:від пасти до салату. Приготувати італійську «родзинку» можна всього за 15 хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ:

  1. 50 г свіжого базиліку;
  2. 150 г кедрових горіхів;
  3. 100 г твердого сиру;
  4. 5 зубчиків часнику;
  5. 100 мл оливкової олії;
  6. Сіль за смаком.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

  1. Дрібно потерти сир.
  2. Обсмажити горіхи на сухій сковороді протягом 5 хвилин.
  3. Сир, базилік, часник, горіхи добре збити у блендері. Додати сіль у суміш.
  4. Невеликими порціями доливати олію у суміш і збивати блендером, доки маса не стане однорідною.
  5. Дати настоятися у холодильнику. Заправляти страву розбавляючи оливковою олією у пропорції 2:1.

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Медово–гірчичний соус

Фото: askme.zone

ІНГРЕДІЄНТИ:

  1. 120 мл діжонської гірчиці;
  2. 160 мл меду;
  3. 40 мл соєвого соусу;
  4. 1 цибулина;
  5. Імбир;

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

  1. Цибулину порізати шматочками, разом з імбиром і двічі прокрутити через м’ясорубку.
  2. Ретельно змішати усі складові.

Цей соус добре поєднується з м’ясними та рибними стравами. Слід додавати до салатів з капустою та червоною квасолею.

Мятно–лимонна заправка для овочевих салатів

ІНГРЕДІЄНТИ:

  1. Свіжа порубана м’ята–менша половина склянки;
  2. Третина склянки оливкової олії;
  3. Чайна ложка меду;
  4. 3 столові ложки лимонного соку;
  5. 2 столові ложки винного червоного оцту;
  6. Половина чайної ложки солі.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

  1. Змішати сік з м’ятою, поставити на вогонь та довести до кипіння.
  2. Дати вистигнути і процідити сік від листя м’яти.
  3. Додати до соку решту інгредієнтів і змішати.

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Заправка для салатів з морепродуктів

ІНГРЕДІЄНТИ:

  1. 2 сирих жовтки;
  2. 4 зубчики часинку;
  3. 1 столова ложка оливкової олії;
  4. Сік половини лимона;
  5. Сіль та перець.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

  1. Потерти часник на дрібній терці.
  2. Розтерти вінчиком у глибокій посудині часник, жовтки, сіль, перець, лимонний сік.
  3. Помішувати і вливати олію до однорідної маси.

Аби соус не згорнувся варто додавати жовтки однакової температури. Якщо згорнувся-додавати по краплях теплої кип’яченої  води.

ПОРАДИ:

Можна самостійно створити та підібрати соус до салату. До гірких видів зелені слід робити солодкий соус, до хрустких інгредієнтів-йогуртові заправки. Чим ніжніші складові-тим легшим має бути соус.

Комбінуйте смаки: щось ситне(м’ясо, риба), хрустке(горіхи, сухарики),соковите(овочі, фрукти),пікантне(трави, спеції, чилі).

Заправляйте салати одразу перед подачею, аби інгредієнти не втрачали свого смаку та форми.

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