Не майонезом єдиним. Оригінальні та корисні заправки до святкових страв
Салати з майонезом–це, звісно, смачно, але після свят організм не скаже «дякую». Можна заправити свою страву соусом, який буде не лише смачним, а й корисним і додасть нового смаку до звичних страв.
Заправка для фруктового салату
Чудовий варіант для салатів з манго, апельсину та винограду.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- Склянка натурального йогурту;
- 40 г манної крупи;
- 5 г кориці;
- 10г цукру;
- Трішки солі.
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
Збити блендером йогурт та цукор. Туди додати сіль та манну крупу. Дати настоятись 15 хвилин та додати корицю.
Італійський соус песто
Цей соус є універсальним для будь–якої страви:від пасти до салату. Приготувати італійську «родзинку» можна всього за 15 хвилин.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 50 г свіжого базиліку;
- 150 г кедрових горіхів;
- 100 г твердого сиру;
- 5 зубчиків часнику;
- 100 мл оливкової олії;
- Сіль за смаком.
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
- Дрібно потерти сир.
- Обсмажити горіхи на сухій сковороді протягом 5 хвилин.
- Сир, базилік, часник, горіхи добре збити у блендері. Додати сіль у суміш.
- Невеликими порціями доливати олію у суміш і збивати блендером, доки маса не стане однорідною.
- Дати настоятися у холодильнику. Заправляти страву розбавляючи оливковою олією у пропорції 2:1.
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Медово–гірчичний соус
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 120 мл діжонської гірчиці;
- 160 мл меду;
- 40 мл соєвого соусу;
- 1 цибулина;
- Імбир;
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
- Цибулину порізати шматочками, разом з імбиром і двічі прокрутити через м’ясорубку.
- Ретельно змішати усі складові.
Цей соус добре поєднується з м’ясними та рибними стравами. Слід додавати до салатів з капустою та червоною квасолею.
М’ятно–лимонна заправка для овочевих салатів
ІНГРЕДІЄНТИ:
- Свіжа порубана м’ята–менша половина склянки;
- Третина склянки оливкової олії;
- Чайна ложка меду;
- 3 столові ложки лимонного соку;
- 2 столові ложки винного червоного оцту;
- Половина чайної ложки солі.
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
- Змішати сік з м’ятою, поставити на вогонь та довести до кипіння.
- Дати вистигнути і процідити сік від листя м’яти.
- Додати до соку решту інгредієнтів і змішати.
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Заправка для салатів з морепродуктів
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 2 сирих жовтки;
- 4 зубчики часинку;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- Сік половини лимона;
- Сіль та перець.
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
- Потерти часник на дрібній терці.
- Розтерти вінчиком у глибокій посудині часник, жовтки, сіль, перець, лимонний сік.
- Помішувати і вливати олію до однорідної маси.
Аби соус не згорнувся варто додавати жовтки однакової температури. Якщо згорнувся-додавати по краплях теплої кип’яченої води.
ПОРАДИ:
Можна самостійно створити та підібрати соус до салату. До гірких видів зелені слід робити солодкий соус, до хрустких інгредієнтів-йогуртові заправки. Чим ніжніші складові-тим легшим має бути соус.
Комбінуйте смаки: щось ситне(м’ясо, риба), хрустке(горіхи, сухарики),соковите(овочі, фрукти),пікантне(трави, спеції, чилі).
Заправляйте салати одразу перед подачею, аби інгредієнти не втрачали свого смаку та форми.
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