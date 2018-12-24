На в’їзді до України утворились черги зі сотень автівок

«На виїзд з України відсутні черги на усіх пунктах пропуску. На в’їзд ще зберігається найбільша затримка на пункті пропуску Шегині – 180 транспортних засобів, що очікують, це з польської сторони. У Краківці та Ужгороді по 100, а на Раві- Руській лише 20. На інших пунктах 50-60».- уточнив Роман Стахів.

Додам, що черги утворилися через масове повернення подорожуючих додому на різдвяні свята. Українські прикордонники рекомендують громадянам відстежувати ситуацію через офіційні інтернет-ресурси українських та польських прикордонних служб.

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Нагадаємо, у суботу, 22 грудня у Львові горів Різдвяний ярмарок (ВІДЕО).

Внаслідок пожежі постраждали четверо людей.