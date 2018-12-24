Безкоштовні аналізи, УЗД і біопсія: за що у лікарні не потрібно буде платити

Передбачається, що з липня 2019 року Національна служба здоров’я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок.

Для пацієнтів це означає, що не потрібно буде приносити шприци, рукавички, вату та плівку для рентгена — НСЗУ покриє вартість послуг у програмі.

«Безкоштовну діагностику» зможуть надавати як комунальні, так і приватні діагностичні центри, які укладуть договір з Національною службою здоров’я. Пацієнт сам обере, у який медзаклад звертатися.

На програму у Держбюджеті-2019 закладено 2 млрд грн.

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Планується, що в програму «Безкоштовна діагностика» увійдуть:

12 нових аналізів – додатково до 8 базових які вже оплачує Національна служба сімейному лікарю.(загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вимірювання ваги, зросту, окружності талії, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на тропонін, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити).

Мамографія і 5 видів рентгену: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і приносові пазухи.

Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.

6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитовидна і молочні залози.

4 види біопсії під контролем УЗД: щитовидної залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз.

Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах.

Також «Безкоштовна діагностика» включатиме ендоскопічні дослідження і операції одного дня: стравоходу; шлунку; дванадцятипалої і товстої кишки; сечового міхура; трахеї і бронхів.

З детальним переліком медичних послуг у програмі «Безкоштовна діагностика» можна ознайомитися у проекті Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».

КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ ПРОГРАМА

За планом програма «Безкоштовна діагностика» запрацює з липня 2019 року і стане наступним кроком трансформації системи охорони здоров’я.

Національна служба здоров’я почне оплачувати діагностичні послуги за направленням сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» на рівні амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги.

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ЯК СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ «БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА»

«Безкоштовну діагностику» можна буде отримати безоплатно за направленням сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Направлення на «Безкоштовну діагностику» – електронне, лікар зможе його оформити тільки через електронну систему охорони здоров’я.

З липня 2019 для того, щоб отримати електронне направлення на «Безкоштовну діагностику», пацієнту буде необхідно обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію, якщо це не було зроблено раніше.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ «БЕЗКОШТОВНОЇ ДІАГНОСТИКИ»

До програми «Безкоштовна діагностика» зможуть приєднатися комунальні поліклініки, лікарні, приватні діагностичні центри, які уклали договір з Національною службою здоров’я.

З липня 2019 шукайте наліпки «Безкоштовної діагностики» на дверях вашої поліклініки.

Нагадаємо, свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра обрали понад 23 мільйонів українців — більш ніж кожний другий.

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Ваш лікар не лише встановлює діагноз і лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, а й консультує вас з будь-яких питань, пов’язаних зі здоров’ям, а також щодо здорового способу життя, дає направлення на аналізи, до вузькопрофільні спеціалістів, видає довідки.

Усі послуги у вашого сімейного лікаря, терапевта і педіатра оплачує Національна служба здоров’я.